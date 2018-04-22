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Человек пострадал при пожаре в доме в Коломне
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Человек пострадал при пожаре в доме в Коломне 

РИАМО 25 минут назад
Пожар произошел в частном доме в подмосковной Коломне, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«В воскресенье в 10:56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Коломна, улица Центральная, дом 47», — говорится в сообщении.
В 12:42 пожарные потушили возгорание. В результате пожара пострадал один человек. В ликвидации огня принимали участие семь человек и две единицы техники.
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