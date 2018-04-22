Человек пострадал при пожаре в доме в Коломне

Пожар произошел в частном доме в подмосковной Коломне , в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В воскресенье в 10:56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область , городской округ Коломна, улица Центральная, дом 47», — говорится в сообщении.

В 12:42 пожарные потушили возгорание. В результате пожара пострадал один человек. В ликвидации огня принимали участие семь человек и две единицы техники.