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Троим пострадавшим в результате урагана в Подмосковье оказывается необходимая медпомощь
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Троим пострадавшим в результате урагана в Подмосковье оказывается необходимая медпомощь 

РИАМО 22 апреля 2018
В результате прошедшего урагана в Московской области с травмами средней степени тяжести госпитализированы три человека, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«21 апреля в результате непогоды в Подмосковье пострадали восемь человек, среди них один ребёнок. Трое из пострадавших с травмами средней степени тяжести госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град.
Во время урагана в субботу в Московском регионе порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений.
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