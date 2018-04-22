В Москве ураган обрушил рекламную конструкцию

Вчера в Москве мощный ветер обрушил рекламную конструкцию. При падении тумба никого не задела.

Представители департамента СМИ и рекламы столицы сообщили, что сразу после поступления первых сообщений о стихии, группа по мониторингу приступила к обследованию городских улиц.

По данным на 20:00 было зафиксировано единичное падение рекламной тумбы на перекрестке Зубовской улицы и Смоленского бульвара в районе Садового кольца. Последствия были сразу же устранены. Никто не пострадал. Дежурство ведомственной оперативной группы продлится до полной стабилизации погодных условий.

Напомним, что жертвами непогоды 21 апреля в Москве стали 17 человек, одна девочка погибла. В Подмосковье пострадали 7 человек, убило одного человека.

Это неполный текст новости