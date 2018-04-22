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Последствия урагана в Рязани устранят в кратчайшие сроки
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Последствия урагана в Рязани устранят в кратчайшие сроки
АиФ Рязань
1 час назад
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Рязани
с 21 апреля работают в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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