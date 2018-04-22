Пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку в аэропорту Бухареста 

БУХАРЕСТ, 22 апреля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 737-800NG, совершавший рейс по маршруту Бухарест — Тель-Авив, совершил в воскресенье вынужденную посадку в бухарестском аэропорту Отопень. Об этом сообщил телеканал Digi 24.
Борт, принадлежащий авиакомпании Blue Air, вылетел из Бухареста в 07:44 (местное время совпадает с московским). Примерно через 40 минут полета пилот сообщил пассажирам, что в одном из моторов появился подозрительный дым и самолет возвращается в румынскую столицу. Boeing благополучно приземлился в аэропорту Отопень в 08:25, никто не пострадал. Пассажиры вылетели в Тель-Авив следующим рейсом.
По данным телеканала, проблемы возникли в гидравлической системе самолета.