На Южный Урал надвигается шторм с грозой

— В понедельник, 23 апреля, на территории области ночью местами небольшие осадки, днём в большинстве районов небольшой дождь, возможны грозы, — предупредили в чрезвычайном ведомстве. — Ветер южный, юго-западный 7–12 м/с, отдельные порывы до 17–22 м/с.

По данным регионального гидрометцентра, предстоящей ночью столбик термометра в городах и районах Челябинской области опустится до 0, +5 градусов, в низинах до -3 градусов. На большей территории региона пройдут дожди, возможны грозы. Днём воздух прогреется до +9… +14 градусов.