На Южный Урал надвигается шторм с грозой 

В Челябинской области ожидается шторм с сильным ветром и грозой. С предупреждением об ухудшении погоды выступили в ГУ МЧС региона.
— В понедельник, 23 апреля, на территории области ночью местами небольшие осадки, днём в большинстве районов небольшой дождь, возможны грозы, — предупредили в чрезвычайном ведомстве. — Ветер южный, юго-западный 7–12 м/с, отдельные порывы до 17–22 м/с.
По данным регионального гидрометцентра, предстоящей ночью столбик термометра в городах и районах Челябинской области опустится до 0, +5 градусов, в низинах до -3 градусов. На большей территории региона пройдут дожди, возможны грозы. Днём воздух прогреется до +9… +14 градусов.
В Челябинске ночью 0… +2 градуса, днём в понедельник +12… +14 градусов. Ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 7–12 м/с, отдельные порывы до 15 м/с.