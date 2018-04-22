Почти 20 автомобилей получили повреждения в Подмосковье из‑за урагана

Ураганный ветер повредил 17 автомобилей на территории Московской области , сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС России. «В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений, сопровождающегося усилением ветра (максимальные порывы ветра зафиксированы на отметке 23 метров в секунду) и выпадением осадков, на территории Московской области получили повреждение 17 автомобилей в двух муниципальных образованиях», — говорится в сообщении.

Ураган накрыл Москву и Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. Девять человек пострадали во время урагана в Подмосковье.

Во время урагана в субботу в Московском регионе порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений.