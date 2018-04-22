Ещё
Человек пострадал при пожаре в квартире в Солнечногорском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Человек пострадал при пожаре в квартире в Солнечногорском районе 

РИАМО 27 минут назад
Пожар произошел в квартире в поселке Андреевка Солнечногорского района Подмосковья, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В воскресенье в 01:18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Солнечногорский район, поселок Андреевка, дом 8.
«Есть пострадавший. В 02:15 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.
В ликвидации пожара в квартире принимали участие 19 человек и пять единиц техники.
РИАМО: последние новости
В России курс евро вырос на 25 копеек Ураган повалил 145 деревьев в Подмосковье Электроснабжение восстановили в новой Москве, на востоке и западе Подмосковья за ночь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку258
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»407
США предложили лишить российского золота694
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия107
В Москве объявлено экстренное предупреждение5
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:23
Составлен фоторобот подозреваемого в отравлении Скрипаля
Происшествия
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение