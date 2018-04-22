Человек пострадал при пожаре в квартире в Солнечногорском районе

Пожар произошел в квартире в поселке Андреевка Солнечногорского района Подмосковья , в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 01:18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Солнечногорский район, поселок Андреевка, дом 8.

«Есть пострадавший. В 02:15 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара в квартире принимали участие 19 человек и пять единиц техники.