Электроснабжение в Рязанской и Владимирской областях восстановлено

Последствия урагана в этих двух регионах ликвидировали в общей сложности 67 ремонтных бригад (161 человек) и 67 единиц специальной техники.

Работы в Тульской и Тверской областях продолжаются. При этом, согласно данным Минэнерго, в Тульской области без электричества остаются 300 человек (было 630), а в Тверской области число обесточенных потребителей, наоборот, возросло — с 7 тысяч 750 человек до 11 тысяч 400 человек.