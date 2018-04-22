Почти 600 деревьев были повалены в столице во время урагана, повреждены свыше 90 машин

Во время бури в столичном регионе погибли девочка-подросток и мужчина. Почти 600 деревьев были повалены в столице в результате урагана 21 апреля, повреждено более 90 автомобилей. МЧС России. — В Москве повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий, произошли падения более 580 деревьев, трех рекламных щитов, получили повреждения 92 единицы личного автотранспорта, — сообщили ТАСС Отмечается, что в новой Москве в населенном пункте Косовка на некоторое время нарушилось электроснабжение 60 жилых домов. В Подмосковье ветер повалил более 145 деревьев, повреждены свыше 17 машин, были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах. Ранее стало известно, что во время бури в Москве погибла девочка-подросток, на которую упал мусорный контейнер, пострадали 17 человек. В подмосковных Мытищах погиб мужчина — на него упала снесенная ветром бытовка. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Синоптики: Погода в Москве начнет улучшаться 22 апреля Около 2,4 тысячи жителей Подмосковья остались без света из-за урагана