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Дом сгорел в Балахнинском районе 21 апреля
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Дом сгорел в Балахнинском районе 21 апреля
Newsroom24
1 час назад
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Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар тушили 3 машины и 12 человек. Дом сгорел на площади 32 кв.м.
Ранее сообщалось о том, что дом и гараж сгорели в
Богородском
районе 21 апреля
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