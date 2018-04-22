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Дом сгорел в Балахнинском районе 21 апреля
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Дом сгорел в Балахнинском районе 21 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар тушили 3 машины и 12 человек. Дом сгорел на площади 32 кв.м.
Ранее сообщалось о том, что дом и гараж сгорели в Богородском районе 21 апреля
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