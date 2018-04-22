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Сообщение с отрезанными паводком сёлами в Саратовской области восстановлено
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Сообщение с отрезанными паводком сёлами в Саратовской области восстановлено 

Авторадио 1 час назад
В Саратовской области восстановлено транспортное сообщение с населенными пунктами, которые от большой земли отрезал паводок. Военнослужащие построили паромную переправу на реке, рядом с затопленным мостом. Инженерную бригаду перебросили из Башкирии. И уже через три с половиной часа после начала работы паром перевез первые машины. В большинстве регионов вода постепенно отступает. 22 апреля режим чрезвычайной ситуации, введенный в конце марта, отменили в Алтайском крае. Тем не менее, по данным МЧС, по всей стране остаются подтопленными 48 населенных пунктов, а также более 60 мостов и десятки участков автодорог.
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