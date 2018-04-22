Последствия непогоды в столице ликвидируют до конца дня

Коммунальные службы до конца дня ликвидируют последствия урагана, который пришел в столицу в субботу, 21 апреля. Штормовой ветер повалил около 900 деревьев, на данный момент более 700 из них распилили и вывезли. Кроме того, восстановлены 30 поврежденных кровель.

В работах задействованы 1,5 тысячи сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы , а также более 350 единиц техники.

Во время урагана подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения в городе не прерывалась.

Непогода дошла и до ТиНАО. Порывистый ветер с ливнем стал причиной падения деревьев и обрыва линий электропередач. В оперативном порядке к передвижным электростанциям подключили все социально значимые объекты. За одну ночь энергетики « МОЭСК » восстановили электроснабжение потребителей.

В результате непогоды пострадали 17 человек. Было затруднено движение электричек, в аэропортах отменили несколько рейсов.