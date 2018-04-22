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Эксперт рассказал, стоит ли ожидать повторения урагана
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Эксперт рассказал, стоит ли ожидать повторения урагана 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Циклон захватит в сферу своего влияния новые регионы страны, однако его активность значительно снизилась.
Повторения урагана в Центральном федеральном округе России ожидать не стоит: циклон уже ушел из региона, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.
Центр циклона уже сместился и сейчас надвигается на Верхнюю Волгу и север Предуралья.
«Сегодня плохие погодные условия будут как раз на юге республики Коми, в южных районах Архангельской области и Вологодской области, а также в некоторых северных регионах Верхней Волги и в Предуралье», — рассказал эксперт телеканалу «Звезда».
Однако, по его мнению, волноваться не стоит, так как разгул стихии в этих регионах будет неинтенсивным. Синенков добавил, что за последние сутки циклон уже значительно потерял свою «силу».
Пик его активности, по мнению специалиста центра «Фобос», пришелся на время его прохождения в московском регионе.
Ранее сообщалось, что из-за сильного урагана без электричества остались практически 700 населенных пунктов Центральной части России.
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