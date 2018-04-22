Эксперт рассказал, стоит ли ожидать повторения урагана

Циклон захватит в сферу своего влияния новые регионы страны, однако его активность значительно снизилась.

Повторения урагана в Центральном федеральном округе России ожидать не стоит: циклон уже ушел из региона, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков

Центр циклона уже сместился и сейчас надвигается на Верхнюю Волгу и север Предуралья.

Однако, по его мнению, волноваться не стоит, так как разгул стихии в этих регионах будет неинтенсивным. Синенков добавил, что за последние сутки циклон уже значительно потерял свою «силу».

Пик его активности, по мнению специалиста центра «Фобос», пришелся на время его прохождения в московском регионе.

Ранее сообщалось, что из-за сильного урагана без электричества остались практически 700 населенных пунктов Центральной части России.