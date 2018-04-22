В Северной Ирландии упал самолет

Два человека получили смертельные травы в результате крушения легкомоторного самолета недалеко от взлетно-посадочной полосы города Белфаст в Северной Ирландии, передает «НьюИнформ».

Соответствующей информацией поделилось издание Belfast Telegraph.

Уточняется, что на месте уже были замечены сотрудники и спецтехника экстренных служб, а также эксперт из отдела расследования авиационных происшествий Соединенного Королевства