В Северной Ирландии упал самолет 

Два человека получили смертельные травы в результате крушения легкомоторного самолета недалеко от взлетно-посадочной полосы города Белфаст в Северной Ирландии, передает «НьюИнформ».
Соответствующей информацией поделилось издание Belfast Telegraph.
Уточняется, что на месте уже были замечены сотрудники и спецтехника экстренных служб, а также эксперт из отдела расследования авиационных происшествий Соединенного Королевства.
Ранее аналогичный инцидент произошел на территории США. При экстренной посадке пассажирского самолета погиб один человек.