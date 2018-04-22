Землетрясение произошло на севере Приамурья

По сообщению регионального ГУ МЧС России , эпицентр землетрясения находился в 30 километрах от поселка Солнечный Сковородинского района на глубине около 10 километров. Его магнитуда составила 3,5 балла.

Пострадавших и разрушений во время землетрясения нет. Все объекты жизнеобеспечения работают исправно.

По меньшей мере, четыре человека пострадали в результате сильного землетрясения в западной части японской префектуры Симанэ 9 апреля. У некоторых строений частично разбито остекление. Стены множества зданий оказались серьезно повреждены: появились заметные трещины.