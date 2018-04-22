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На Татарстан надвигается шторм
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На Татарстан надвигается шторм 

Казанский репортер 30 минут назад
Фото: Казанский репортер
МЧС Татарстана объявило в республике штормовое предупреждение, на республику надвигается сильный ветер скоростью до 25 м/с. Стихия прежде всего затронет восточные районы Татарстана в период с 11:00 до 21:00 22 апреля.
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