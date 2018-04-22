Ещё
Разгулявшийся ветер обесточил тысячу населенных пунктов в Беларуси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разгулявшийся ветер обесточил тысячу населенных пунктов в Беларуси 

Мир24 41 минуту назад
Сильный ветер в Беларуси обесточил почти тысячу населенных пунктов, сообщает МЧС республики. Его порывы достигали 27 метров в секунду.
В воскресенье утром без света оставались шесть населенных пунктов.
«По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов. По состоянию на 06:00 22 апреля остаются без электроснабжения шесть населенных пунктов и девять трансформаторных подстанций в Могилевской, Минской и Витебской областях», — говорится в сообщении.
Ураган повредил кровли и повалил деревья в трех регионах страны. В результате разгула стихии никто не пострадал. Однако упавшими деревьями было повреждено несколько автомобилей.
Последствия непогоды устраняются.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Ураган в Центральной России оставил без света более 40 тысяч человек Время половодья: спасателей в России проверяют в реальной обстановке МАК: Ми-8 потерпел крушение из-за столкновения с антенной мачтой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»298
Россия отказалась помогать Всемирному банку108
«Нефтяной Чернобыль»40
Эстонец избил украинца из-за спора о России346
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций148
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение