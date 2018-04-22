Разгулявшийся ветер обесточил тысячу населенных пунктов в Беларуси

Сильный ветер в Беларуси обесточил почти тысячу населенных пунктов, сообщает МЧС республики. Его порывы достигали 27 метров в секунду.

В воскресенье утром без света оставались шесть населенных пунктов.

«По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов. По состоянию на 06:00 22 апреля остаются без электроснабжения шесть населенных пунктов и девять трансформаторных подстанций в Могилевской, Минской и Витебской областях», — говорится в сообщении.

Ураган повредил кровли и повалил деревья в трех регионах страны. В результате разгула стихии никто не пострадал. Однако упавшими деревьями было повреждено несколько автомобилей.

Последствия непогоды устраняются.

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