Разгулявшийся ветер обесточил тысячу населенных пунктов в Беларуси 

Сильный ветер в Беларуси обесточил почти тысячу населенных пунктов, сообщает МЧС республики. Его порывы достигали 27 метров в секунду.
В воскресенье утром без света оставались шесть населенных пунктов.
«По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов. По состоянию на 06:00 22 апреля остаются без электроснабжения шесть населенных пунктов и девять трансформаторных подстанций в Могилевской, Минской и Витебской областях», — говорится в сообщении.
Ураган повредил кровли и повалил деревья в трех регионах страны. В результате разгула стихии никто не пострадал. Однако упавшими деревьями было повреждено несколько автомобилей.
Последствия непогоды устраняются.
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