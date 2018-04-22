Ураган не помешал провести «Библионочь» в Подмосковье 

Сильный ветер не помешал провести мероприятия в рамках акции «Библионочь» в Московской области, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы министерства культуры региона.
«20 апреля прекрасная была погода. А 21 апреля для детей и взрослых мероприятия прошли до шторма, а молодежи шторм не помеха», — сказал собеседник агентства.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. Девять человек пострадали во время урагана в Подмосковье.
Во время урагана в субботу в Московском регионе порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений.
«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. Акция была инициирована в 2012 году библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры. Уже через два года ее поддержали более 2 тысяч площадок по всей стране.