В Люберцах дерево упало на жилой дом во время урагана

В подмосковных Люберцах дерево упало на жилой дом во время урагана 21 апреля, сообщил в соцсетях очевидец происшествия.

«В микрорайоне Городок А Люберец дерево упало на жилой дом по адресу: улица 3-е Почтовое отделение , дом 12. Никто не пострадал», — написал очевидец.

Он добавил, что упавшее дерево уже распилили.

Ураган накрыл Москву Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. Девять человек пострадали во время урагана в Подмосковье.

Во время урагана в субботу в Московском регионе порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений.