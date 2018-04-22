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В Люберцах дерево упало на жилой дом во время урагана
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В Люберцах дерево упало на жилой дом во время урагана 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Люберцах дерево упало на жилой дом во время урагана 21 апреля, сообщил в соцсетях очевидец происшествия.
«В микрорайоне Городок А Люберец дерево упало на жилой дом по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом 12. Никто не пострадал», — написал очевидец.
Он добавил, что упавшее дерево уже распилили.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. Девять человек пострадали во время урагана в Подмосковье.
Во время урагана в субботу в Московском регионе порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений.
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