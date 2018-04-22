В Смоленске в результате урагана обрушился строительный кран 

Кран упал на строительной площадке, прямо около вагончика, предназначавшегося для проживания строителей.
Ураган повалил строительный кран в Смоленской области, поселке Одинцово.
Он упал прямо около вагончика для строителей. По счастливой случайности, обошлось без жертв.
В самом Смоленске отмечены многочисленные повреждения.
В результате стихийного бедствия пострадали остановки общественного транспорта, кровли крыш, автомобили, рекламные биллборды и козырьки подъездов. Помимо этого, были сломлены и повалены множество деревьев.
Ранее сообщалось, что из-за урагана без электричества остались практически 700 населенных пунктов Центральной части России.