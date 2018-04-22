Без света остались тысячи жителей области

Фото с ресурса gagauzpravda.md Бригады энергетиков «Владимирэнерго» проводят работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах Александровского, Киржачского, Юрьев-Польского, Петушинского, Собинского и Суздальского районов.

Отключения произошли из-за сильного ветра, который обрушился на регион с порывами до 20 метров в секунду.

Как отметили в пресс-службе регионального управления МЧС , вчера на 20:00 по Москве отключенными от электричества оставались населенные пункты Александровского района — 1993 человека, в Киржаче без света остались 418 человек, в Собинском районе — пять населенных пунктов и 216 человек, в Суздальском районе — 108 человек, Юрьев-Польском — 620 человек и больше всех пострадал Петушинский район. Без света здесь сидят 9 населенных пунктов, 980 домов и 2254 человека.

Как сообщает пресс-служба «Владимирэнерго», в проведении работ заняты 11 бригад, все социальные объекты находятся под особым контролем, работают резервные источники питания.