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Без света остались тысячи жителей области
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Россия ударила по "ахиллесовой пяте НАТО"
Россия ударила по "ахиллесовой пяте НАТО"

Без света остались тысячи жителей области 

ТВ-МИГ 42 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса gagauzpravda.md  Бригады энергетиков «Владимирэнерго» проводят работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах Александровского, Киржачского, Юрьев-Польского, Петушинского, Собинского и Суздальского районов.
Отключения произошли из-за сильного ветра, который обрушился на регион с порывами до 20 метров в секунду.
Как отметили в пресс-службе регионального управления МЧС, вчера на 20:00 по Москве отключенными от электричества оставались населенные пункты Александровского района — 1993 человека, в Киржаче без света остались 418 человек, в Собинском районе — пять населенных пунктов и 216 человек, в Суздальском районе — 108 человек, Юрьев-Польском — 620 человек и больше всех пострадал Петушинский район. Без света здесь сидят 9 населенных пунктов, 980 домов и 2254 человека.
Как сообщает пресс-служба «Владимирэнерго», в проведении работ заняты 11 бригад, все социальные объекты находятся под особым контролем, работают резервные источники питания.
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