Спасатели не смогли найти пропавших на приморском озере Ханка мужчин

17 апреля жители Приморья отправились на озеро Ханка на лодке в районе села Сиваковка Хорольского муниципального района. В поисках пропавших были направлены спасатели Спасского филиала Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России

К поискам мужчин были привлечены 12 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники и 1 плавательное средство.

Сотрудники МЧС провели поиски в районе Заливного канала и насосной станции у посёлка Сиваковка и западнее по побережью на расстоянии 10 км, затем от мыса Украинец до озера Тростниковое и от мыса Украинец по побережью залива Девичанский. 20 апреля поисковые мероприятия проводились в районе залива Девичий: от Заливного канала до мыса Украинец. Было обследовано 27 километров береговой черты и прилегающей акватории. 21 апреля спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний ДВРПСО проводили траление залива Девичанский: поиски также результата не дали.

Спасатели проводили поиски четыре дня. Всего удалось изучить 58 километров береговой черты и 12 квадратных километров водной акватории, информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю

Фото: 25.mchs.gov.ru.