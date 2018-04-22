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Спасатели не смогли найти пропавших на приморском озере Ханка мужчин
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Спасатели не смогли найти пропавших на приморском озере Ханка мужчин 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
17 апреля жители Приморья отправились на озеро Ханка на лодке в районе села Сиваковка Хорольского муниципального района. В поисках пропавших были направлены спасатели Спасского филиала Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.
К поискам мужчин были привлечены 12 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники и 1 плавательное средство.
Сотрудники МЧС провели поиски в районе Заливного канала и насосной станции у посёлка Сиваковка и западнее по побережью на расстоянии 10 км, затем от мыса Украинец до озера Тростниковое и от мыса Украинец по побережью залива Девичанский. 20 апреля поисковые мероприятия проводились в районе залива Девичий: от Заливного канала до мыса Украинец. Было обследовано 27 километров береговой черты и прилегающей акватории. 21 апреля спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний ДВРПСО проводили траление залива Девичанский: поиски также результата не дали.
Спасатели проводили поиски четыре дня. Всего удалось изучить 58 километров береговой черты и 12 квадратных километров водной акватории, информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.
Фото: 25.mchs.gov.ru.
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