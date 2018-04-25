Поиски пропавших рыбаков в Приморье до сих по не дали результата 

В Приморье продолжаются поиски двух мужчин, которые 17 апреля отправились на рыбалку на озеро Ханка в районе села Сиваковка Хорольского муниципального района, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Накануне, 24 апреля, спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний ДВРПСО проводили траление и осмотр прибрежной акватории в районе залива Девичанский. Протралено 50 км водной акватории северо-восточнее от мыса Спасский, осмотрено 2 квадратных километра западнее мыса Украинец. Поиск результата не дал. Продолжение поисковых работ запланировано на 25 апреля.