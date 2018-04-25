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Поиски пропавших рыбаков в Приморье до сих по не дали результата
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Поиски пропавших рыбаков в Приморье до сих по не дали результата 

Primpress 25 апреля 2018
Фото: Primpress
В Приморье продолжаются поиски двух мужчин, которые 17 апреля отправились на рыбалку на озеро Ханка в районе села Сиваковка Хорольского муниципального района, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Накануне, 24 апреля, спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний ДВРПСО проводили траление и осмотр прибрежной акватории в районе залива Девичанский. Протралено 50 км водной акватории северо-восточнее от мыса Спасский, осмотрено 2 квадратных километра западнее мыса Украинец. Поиск результата не дал. Продолжение поисковых работ запланировано на 25 апреля.
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Гидрометцентр РФ уточнил, что произойдет в Приморье в пятницу В Хорольском районе продолжаются поиски двух пропавших рыбаков Желтый уровень опасности объявлен в Приморье
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