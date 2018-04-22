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«Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» вернулся в Хабаровск
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«Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» вернулся в Хабаровск 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолет приземлился в пункте постоянной дислокации под звуки военного оркестра.
Именной самолет «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» вернулся в Хабаровск с Камчатки. Торжественная встреча двенадцатого борта «Ан» прошла на военном аэродроме.
Самолет приземлился в Хабаровске под звуки военного оркестра. Данный город является пунктом его постоянной дислокации.
На митинг, который был организован прямо на взлетной полосе, пришли представители командования Восточного военного округа, юнармейцы и представители других патриотических движений.
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