«Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» вернулся в Хабаровск

Самолет приземлился в пункте постоянной дислокации под звуки военного оркестра.

Именной самолет «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» вернулся в Хабаровск с Камчатки. Торжественная встреча двенадцатого борта «Ан» прошла на военном аэродроме.

Самолет приземлился в Хабаровске под звуки военного оркестра. Данный город является пунктом его постоянной дислокации.

На митинг, который был организован прямо на взлетной полосе, пришли представители командования Восточного военного округа, юнармейцы и представители других патриотических движений.