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AP: в штате Теннесси разбился одномоторный самолет
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AP: в штате Теннесси разбился одномоторный самолет 

ТАСС 59 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Одномоторный самолет разбился при взлете в аэропорту в пригороде Чаттануги (штат Теннесси), погиб пилот. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.
Двухместное воздушное судно упало рядом с взлетно-посадочной полосой. Никто из находившихся на земле людей не пострадал.
По данным местного издания Chattanooga Times Free Press, это уже пятая авиакатастрофа в районе данного аэропорта с 2004 года. В общей сложности погибли 11 человек. Представители Национального управления по безопасности на транспорте и Федерального авиационного управления намерены провести расследование в связи с происшедшим.
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