Центральная Россия приходит в себя после сильнейшего урагана

Прошедшую ночь тысячи спасателей и энергетиков Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Московской и Тульской провели на работе.

Стихия оставила без света сотни населенных пунктов, напоминает телеканал «Россия 24». По оценкам МЧС , это порядка 70 тысяч жителей. Электроснабжение социальных объектов в столичном регионе уже восстановлено.

Порывы ветра достигали ураганных отметок — до 25 метров в секунду. Есть погибшие. Пострадавших — десятки. В Москве Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП на севере столицы. Там мусорный контейнер упал на детей. Одна из девочек от полученных травм скончалась. Еще одна трагедия случилась в подмосковных Мытищах , где мужчину придавило строительным вагончиком.

О возможных изменениях погоды жителей регионов европейской части России предупреждали заранее: при помощи мобильных операторов спасатели рассылали смс-оповещения.

В столичном регионе подобное было не раз. Шквалистый ветер в Москве — явление редкое, но разрушительное. В 1984 году, когда он обрушился на столичный регион, погибли 57 человек. Тогда впервые были зафиксированы рекордные значения порывов ветра — 28 метров в секунду. В июне 1998 года около 50 тысяч деревьев были повалены и вырваны с корнем, от 8 до 11 человек погибли, около 200 ранены, более 2 тысяч домов повреждены.

В июле 2001 стихия унесла жизни 6 человек, 50 пострадали. Ущерб составил более миллиарда рублей. Две станции метро были закрыты из-за затопления. В 2009 году обошлось без жертв, но ущерб составил 170 миллионов рублей, 40 многоквартирных домов остались без крыш и окон. Спустя два года мощная гроза обрушилась на Москву, молния ударила в электроподстанцию в Царицыно, обесточив более 50 домов.

Два года назад по вине стихии погиб один и пострадали семь человек, повалены 300 деревьев, подтоплены 27 участков дорог. И в прошлом, 2017 году 29 мая жертвами стихии стали 18 человек, 170 пострадали. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду.