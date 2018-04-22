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Самолёт совершил экстренную посадку на шоссе в США
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Самолёт совершил экстренную посадку на шоссе в США 

RT на русском 13 минут назад
Небольшой самолёт совершил аварийную посадку на автомагистрали в американском штате Вашингтон.
Об этом сообщает Koin.
Отмечается, что неизвестная поломка вынудила пилота приземлиться.
В результате инцидента пострадавших нет. Также самолёт не повредил ни одной машины.
Уточняется, что когда самолёт отбуксировали, движение по шоссе возобновилось в обычном режиме.
В мае 2016 года в американском штате Миссисипи легкомоторный самолёт произвёл аварийную посадку на автомобильном шоссе. Пилоту удалось знаками объяснить водителям намерение произвести посадку и убедить их дать ему место.
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