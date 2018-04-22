В Тульской области число обесточенных из-за непогоды населенных пунктов возросло до 100

ТУЛА, 22 апреля. / ТАСС /. Порядка 100 населенных пунктов в Тульской области остаются без электроснабжения из-за аварий на электросетях, вызванных сильным ветром. По уточненным данным, в зонах отключения находится свыше 13 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС

"По уточненной информации, на территории региона нарушено энергоснабжение порядка 100 населенных пунктов с населением свыше 13 тыс. человек. Повалено 12 деревьев, частично повреждены кровли четырех зданий", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что без электричества в регионе осталось около 40 населенных пунктов, в которых проживает порядка 8,8 тыс. человек.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС организована работа межведомственного штаба по контролю над обстановкой, связанной с неблагоприятными явлениями. В его состав вошли в том числе представители правительства Тульской области.

Для ликвидации последствий прохождения циклона и восстановления энергоснабжения от подразделений МЧС привлечено 36 человек и 13 единиц техники. В зонах отключения работает 46 бригад «Тулэнерго» — филиала МРСК Центра и Приволжья

По данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра достигали 18-23 м/с. Синоптики прогнозируют, что непогода сохранится в регионе и в воскресенье, 22 апреля.