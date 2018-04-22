Нарушенное ураганом электроснабжение в Московском регионе восстановлено 

Об этом сообщили в Московской объединенной электросетевой компании.
Речь идет о социально значимых объектах.
Социально значимые объекты были оперативно запитаны либо по резервной схеме электроснабжения, либо от передвижных электростанций
— сообщение.
В настоящее время энергетики продолжают восстановительные работы. В операции задействованы более 580 человек, а также 170 единиц техники.
Ожидается, что в ближайшие часы в столицу придет еще один ураган, который может принести с собой усиление ветра и резкое похолодание.
В пресс‐службе главы и правительства Московской области сообщили «360», что из‐за ураганного ветра по меньшей мере семь человек с различными травмами госпитализированы в областные медучреждения. Уточняется, что среди них есть и один ребенок.