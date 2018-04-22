Нарушенное ураганом электроснабжение в Московском регионе восстановлено

Об этом сообщили в Московской объединенной электросетевой компании.

Речь идет о социально значимых объектах.

Социально значимые объекты были оперативно запитаны либо по резервной схеме электроснабжения, либо от передвижных электростанций

— сообщение.

В настоящее время энергетики продолжают восстановительные работы. В операции задействованы более 580 человек, а также 170 единиц техники.

Ожидается, что в ближайшие часы в столицу придет еще один ураган, который может принести с собой усиление ветра и резкое похолодание.