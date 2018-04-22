В Москве восстановили нарушенное ураганом электроснабжение

МОСКВА , 22 апр — РИА Новости . Электроснабжение всех социально значимых объектов восстановлено в московском регионе после урагана, сообщается на сайте Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).

Все социально значимые объекты были «запитаны либо по резервной схеме электроснабжения, либо от передвижных электростанций», отмечается в сообщении.

Энергетики продолжают вести аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. На данный момент в работах задействовано более 580 человек и более 170 единиц техники.