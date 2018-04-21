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Семь человек пострадали в Подмосковье из‐за штормового ветра
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Семь человек пострадали в Подмосковье из‐за штормового ветра 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В пресс‐службе главы и правительства Московской области сообщили «360», что из‐за ураганного ветра по меньшей мере семь человек с различными травмами госпитализированы в областные медучреждения. Уточняется, что среди них есть и один ребенок.
Сообщается, что медики оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Ранее источники в экстренных службах рассказали «360», что один из пострадавших в результате штормовых порывов ветра скончался от полученных травм в районе города Мытищи. Однако обстоятельства инцидента не уточняются.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приказал перевести все оперативные службы и профильные предприятия в режим повышенной готовности в связи с разбушевавшейся стихией.
Столичные синоптики предупреждают, что в ночь на воскресенье в центральном регионе ожидается выпадение обильных осадков в виде мокрого снега и дождя. Экстренные службы предупреждают, что порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду и просят всех соблюдать осторожность.
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