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Ураганные порывы ветра разрушили часть многоэтажного дома в Обнинске. Видео
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Ураганные порывы ветра разрушили часть многоэтажного дома в Обнинске. Видео 

360tv.ru 18 минут назад
Фото: 360tv.ru
Разбушевавшаяся стихия затронула не только Москву и Подмосковье, но и другие центральные регионы России. Штормовой ветер, буквально, разнес вдребезги часть ярусов многоэтажного здания в Обнинске. На видеоролике, опубликованном в социальной сети очевидцами инцидента видно, как сильно пострадали лоджии и внешнее остекление сразу нескольких этажей жилого дома.
Кадры с места инцидента, очевидцы выложили в социальной сети VK. Судя по комментариям пользователей, новостройка сдана в эксплуатацию относительно недавно и ураган, обрушившейся на Калужский регион накануне, оказался серьезным испытанием на прочность. Кроме того, исходя из увиденного на ролике, комментаторы предположили, что помимо остекления серьезно задета и кирпичная кладка.
В результате сильнейшего урагана, который настиг Москву и область в субботу, 21 апреля, были частично обесточены 48 населенных пунктов в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс‐службе губернатора и правительства Московской области.
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