Ураганные порывы ветра разрушили часть многоэтажного дома в Обнинске. Видео

Разбушевавшаяся стихия затронула не только Москву Подмосковье , но и другие центральные регионы России . Штормовой ветер, буквально, разнес вдребезги часть ярусов многоэтажного здания в Обнинске . На видеоролике, опубликованном в социальной сети очевидцами инцидента видно, как сильно пострадали лоджии и внешнее остекление сразу нескольких этажей жилого дома.

Кадры с места инцидента, очевидцы выложили в социальной сети VK. Судя по комментариям пользователей, новостройка сдана в эксплуатацию относительно недавно и ураган, обрушившейся на Калужский регион накануне, оказался серьезным испытанием на прочность. Кроме того, исходя из увиденного на ролике, комментаторы предположили, что помимо остекления серьезно задета и кирпичная кладка.

В результате сильнейшего урагана, который настиг Москву и область в субботу, 21 апреля, были частично обесточены 48 населенных пунктов в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс‐службе губернатора и правительства Московской области.