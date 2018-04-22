Собянин выразил соболезнования родителям погибшей из-за упавшего дерева девочки

Сергей Собянин выразил слова соболезнования в связи с гибелью девочки из-за урагана в Москве . Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", — написал мэр.

Сергей Собянин также сообщал, что в результате непогоды в городе повалены сотни деревьев, а городские службы приступили к ликвидации последствий. Службы спасения приведены в полную готовность. Он также предупредил жителей города о вероятности повторного усиления ветра.