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Ураган лишил света десятки тысяч человек по всей России
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Ураган лишил света десятки тысяч человек по всей России 

Мир24 23 минуты назад
В результате неблагоприятных погодных условий — дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 25 м/с — тысячи россиян остались без света в субботу, 21 апреля, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Так, в Московской области во тьму погрузились около 2,4 тыс. бытовых потребителей: отключения произошли в электрических сетях 110-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
Электроснабжения лишились также жители Тверской области — около 6,2 тыс. человек, Рязанской — около 3,2 тыс. человек, Тульской — около 12 тыс. человек, Смоленской — 4,5 тыс. человек (это жители девяти населенных пунктов), Владимирской — около 5,5 тыс. человек и Ивановской — более 2,5 тыс. человек.
По данным МЧС, только в ЦФО без электричества остались свыше 21 тысячи жителей 440 населенных пунктов.
В настоящее время в пострадавших регионах проводятся аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены сотни человек и единиц спецтехники.
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