Ураган с ныряющим циклоном пронёсся через центр России

По его словам, ничего неожиданного не произошло. Об урагане было известно за несколько дней. Он также похвалил Гидрометцентр и МЧС за хорошую работу.

«Зона штормовых ветров, связанных с так называемым «ныряющим» циклоном, идущим на скорости около 50 километров в час, охватило собой обширную территорию Европейской России , буквально на тысячу километров от Ленинградской области до Черноземья и на 500 километров от западных границ нашей страны до востока Центральной России», — сказал Тишковец.

Он подчеркнул, что такого никогда не было в апреле месяце за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.