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Ураган с ныряющим циклоном пронёсся через центр России
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Ураган с ныряющим циклоном пронёсся через центр России 

News.ru 33 минуты назад
Эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал сильнейший ураган, который обрушился на столичный регион, сообщает РЕН ТВ.
По его словам, ничего неожиданного не произошло. Об урагане было известно за несколько дней. Он также похвалил Гидрометцентр и МЧС за хорошую работу.
«Зона штормовых ветров, связанных с так называемым «ныряющим» циклоном, идущим на скорости около 50 километров в час, охватило собой обширную территорию Европейской России, буквально на тысячу километров от Ленинградской области до Черноземья и на 500 километров от западных границ нашей страны до востока Центральной России», — сказал Тишковец.
Он подчеркнул, что такого никогда не было в апреле месяце за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitterсообщил о второй волне урагана, которая прошла по Новой Москве. В его результате были обесточены полсотни трансформаторов. Ожидается, что их работу восстановят в течение двух часов.
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