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Вторая волна урагана прошла по новой Москве
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Вторая волна урагана прошла по новой Москве 

Вести.Ru 58 минут назад
Вторая волна урагана прошла в субботу вечером по новой Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
По последним данным, из-за урагана в столице пострадали 17 человек, 14 из них, в том числе трое детей, были госпитализированы. Погибла 12-летняя девочка. Повалены сотни деревьев, повреждены металлические конструкции.
В Подмосковье в результате урагана один погиб, трое госпитализированы с различными травмами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области. Там уточнили, что погиб мужчина в Мытищах, два человека пострадали в Люберцах и один в Лыткарино.
Со своей стороны в пресс-службе губернатора Подмосковья проинформировали, что в регионе из-за шквалистого ветра, грозы и местами града в регионе частично обесточены 48 населенных пунктов. Наиболее пострадали городские округа Наро-Фоминск, Руза, а также Одинцовский район. В этих населенных пунктах проживает порядка 13 тысяч человек.
Ведется работа по восстановлению электроснабжения — задействовано более 500 энергетиков, свыше 160 единиц техники, сообщили в пресс-службе.
Кроме того, последствия урагана ликвидируют дорожные службы Подмосковья. По распоряжению губернатора Андрея Воробьева ГБУ «Мосавтодор» и подрядные организации, отвечающие за содержание региональных автодорог, переведены на усиленный режим работы.
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