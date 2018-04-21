Вторая волна урагана прошла по новой Москве

Вторая волна урагана прошла в субботу вечером по новой Москве , сообщил мэр столицы Сергей Собянин . Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.

По последним данным, из-за урагана в столице пострадали 17 человек, 14 из них, в том числе трое детей, были госпитализированы. Погибла 12-летняя девочка. Повалены сотни деревьев, повреждены металлические конструкции.

Подмосковье в результате урагана один погиб, трое госпитализированы с различными травмами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области. Там уточнили, что погиб мужчина в Мытищах , два человека пострадали в Люберцах и один в Лыткарино

Со своей стороны в пресс-службе губернатора Подмосковья проинформировали, что в регионе из-за шквалистого ветра, грозы и местами града в регионе частично обесточены 48 населенных пунктов. Наиболее пострадали городские округа Наро-Фоминск Руза , а также Одинцовский район. В этих населенных пунктах проживает порядка 13 тысяч человек.

Ведется работа по восстановлению электроснабжения — задействовано более 500 энергетиков, свыше 160 единиц техники, сообщили в пресс-службе.