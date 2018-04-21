«Быстро, выходите все!»: в Рыбинске мощный ураган целиком снес крышу супермаркета

Огромный фрагмент крыши супермаркета буквально оторвало мощным ветром. О пострадавших на данный момент неизвестно.

Видеозапись, на которой запечатлены последствия буйства стихии, опубликована в сообществе «Подслушано в Рыбинске» пользователем Дмитрием Котовым . Из видео следует, что огромный фрагмент крыши буквально снесло в сторону, и ливневые воды заливают помещение супермаркета.

Официальной информации о пострадавших нет. Однако на ролике слышно, как одна из сотрудниц магазина просит окружающих как можно скорее вызвать скорую, судя по всему, в помещении кого-то могло придавить обломками. Другая женщина в этот момент активно призывает всех покинуть супермаркет.

В Москву, столичный регион и десять других областей России мощный ураган пришел 21 апреля. Столицу накрыли шторм, сильный ветер и ливневый дождь. По последним данным, из-за стихии пострадали 17 человек, в том числе дети. Один ребенок погиб.