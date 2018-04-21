Ещё
«Быстро, выходите все!»: в Рыбинске мощный ураган целиком снес крышу супермаркета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Быстро, выходите все!»: в Рыбинске мощный ураган целиком снес крышу супермаркета 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Огромный фрагмент крыши супермаркета буквально оторвало мощным ветром. О пострадавших на данный момент неизвестно.
Мощный ураган пришел не только в Москву, но и в десять других регионов России. В городе Рыбинск Ярославской области он практически целиком снес крышу одного из продуктовых супермаркетов.
Видеозапись, на которой запечатлены последствия буйства стихии, опубликована в сообществе «Подслушано в Рыбинске» пользователем Дмитрием Котовым. Из видео следует, что огромный фрагмент крыши буквально снесло в сторону, и ливневые воды заливают помещение супермаркета.
Официальной информации о пострадавших нет. Однако на ролике слышно, как одна из сотрудниц магазина просит окружающих как можно скорее вызвать скорую, судя по всему, в помещении кого-то могло придавить обломками. Другая женщина в этот момент активно призывает всех покинуть супермаркет.
В Москву, столичный регион и десять других областей России мощный ураган пришел 21 апреля. Столицу накрыли шторм, сильный ветер и ливневый дождь. По последним данным, из-за стихии пострадали 17 человек, в том числе дети. Один ребенок погиб.
ТК «Звезда»: последние новости
В Обнинске ураган снес часть новостройки Из-за мощного урагана в аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов Погиб ребенок: стало известно количество пострадавших при урагане в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина134
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной16
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство60
Европа против санкций. Что дальше?77
На майские праздники готовились теракты223
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение