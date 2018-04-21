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Самые разрушительные ураганы в Москве: справка
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Самые разрушительные ураганы в Москве: справка 

Вести.Ru 36 минут назад
Ураганы в Москве — явление не частое, но разрушительное.
9 июня 1984 года жертвами стихии стали 57 человек. Рекордные значения порывов ветра — 28 метров в секунду
20–21 июня 1998 года в результате урагана погибли от восьми до 11 человек, ранены около 200. Повалены свыше 48 тысяч деревьев, повреждено более 2000 жилых строений.
24 июля 2001 года из-за стихии погибли 6 человек, более 50 пострадали. Ущерб — более миллиарда рублей. Затоплены станции метро «Бибирево» и «Алтуфьево». 3 июня 2009 года смерч в подмосковном Краснозаводске оставил 40 жилых домов без окон и крыш, 62 человека ранены. Ущерб — 170 миллионов рублей
20 июня 2011 года молния ударила в электроподстанцию в Царицыно, обесточив более 50 домов. Один человек погиб.
13 июля 2016 из-за урагана погиб один и пострадали семь человек, повалены 300 деревьев, подтоплены 27 участков дорог.
29 мая 2017 жертвами стихии стали 18 человек, 170 пострадали.
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