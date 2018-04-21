Алексей Шапошников выразил соболезнование семье погибшей из-за урагана девочки

По информации синоптиков и МЧС, вечером 21 апреля с сохранением на 22 апреля в городе ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

— В результате ураганного ветра пострадали 12 жителей города, и, к несчастью, погибла девочка. Соболезную близким! Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления! — написал Алексей Шапошников в социальной сети Twitter.

В результате ураганного ветра пострадали 12 жителей города, и, к несчастью, погибла девочка. Соболезную близким! Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления! Экстренные службы предупреждают о возможном повторении удара стихии. Друзья, будьте осторожны!

— Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) 21 April 2018

Он также добавил, что городские экстренные службы просят горожан переждать непогоду дома.

Позже стало известно, что в результате непогоды в Москве пострадали 17 человек (подробнее…).

По информации синоптиков и МЧС, вечером 21 апреля с сохранением на 22 апреля в городе ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. Москвичей и гостей столицы просят по возможности не выходить на улицу. А в обратном случае избегать укрытий под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»

МЕЖДУ ТЕМ Сотрудники МОЭСК перешли на особый режим работы из-за непогоды

Более 500 сотрудников МЧС задействованы в ликвидации последствий непогоды на улицах Москвы

ПО ТЕМЕ

Синоптики предупреждают москвичей о грозе и сильном ветре 21 апреля

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается на территории Москвы 21 апреля

МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра до 25 метров в секунду 21 апреля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Несколько автомобилей в Чертанове Южном повреждены из-за непогоды