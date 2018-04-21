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Алексей Шапошников выразил соболезнование семье погибшей из-за урагана девочки
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Алексей Шапошников выразил соболезнование семье погибшей из-за урагана девочки 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
По информации синоптиков и МЧС, вечером 21 апреля с сохранением на 22 апреля в городе ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выразил соболезнование семье девочки, которая погибла во время урагана в Москве вечером в субботу, 21 апреля.
— В результате ураганного ветра пострадали 12 жителей города, и, к несчастью, погибла девочка. Соболезную близким! Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления! — написал Алексей Шапошников в социальной сети Twitter.
В результате ураганного ветра пострадали 12 жителей города, и, к несчастью, погибла девочка. Соболезную близким! Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления! Экстренные службы предупреждают о возможном повторении удара стихии. Друзья, будьте осторожны!
— Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) 21 April 2018
Он также добавил, что городские экстренные службы просят горожан переждать непогоду дома.
Позже стало известно, что в результате непогоды в Москве пострадали 17 человек (подробнее…).
По информации синоптиков и МЧС, вечером 21 апреля с сохранением на 22 апреля в городе ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. Москвичей и гостей столицы просят по возможности не выходить на улицу. А в обратном случае избегать укрытий под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»
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