Москву и область накрыли мощный ветер и ливни: Есть погибшие

Москву днем в субботу накрыл ураган.

Как и прогнозировали синоптики, погода после 16 часов резко ухудшилась: над городом нависли темные облака, начались порывы ветра, затем пошли дожди, местами ливни. В отдельных районах прошла гроза.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате непогоды погибла девочка, пострадали 12 человек.

Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий, добавил мэр. По данным РЕН ТВ, на улице Новая ребенка придавило упавшими от ветра мусорными баками. У метро Котельники дерево упало на маршрутку, один из пассажиров потерял сознание. В этом же районе с павильона сдуло крышу, которая затем упала на девушку. Пострадавшая жалуется на боль в копчике и не может пошевелить ногами.

СМИ также сообщают о двух инцидентах на МКАД. На 62-м километре внешней стороны после падения дерева на автомобиль пострадали двое. На 64-м километре деревом придавило машину, в которой находился мужчина.

Есть жертвы и в Подмосковье . В граничащем со столицей Мытищинском районе погиб человек, его придавило упавшим строительным вагончиком.

Пользователи соцсетей поделились материалами, где запечатлены последствия непогоды.

В то же время ураган и ливни не осложнили ситуацию на дорогах города, сообщили в департаменте транспорта. Наибольшие затруднения наблюдаются на юго-востоке Садового кольца в обоих направлениях. Движение осложнено на севере ТТК по внешней стороне — от проспекта Мира до метро Марьина Роща и на юго-западе по внутренней стороне — от Комсомольского проспекта до Новодевичьего кладбища. МКАД загружен в обоих направлениях от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе.

​Как уточнили в центре погоды «Фобос», штормовая погода продержится в столице вплоть до воскресенья. «То, что прошло сейчас, — это только первая тема, „разминка“. Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье», — сказал РИА Новости специалист центра Евгений Тишковец

Собянин также предупредил жителей, что с большой вероятностью с 20 до 22 часов будет усиление ветра. «Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома», — написал мэр в Twitter.