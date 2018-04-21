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Из‑за урагана в Подмосковье три человека пострадали, один погиб
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Из‑за урагана в Подмосковье три человека пострадали, один погиб 

РИАМО 1 час назад
После сильного ураганного ветра в Московской области в субботу пострадали четыре человека, один из них скончался, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Один из них в результате несчастного случая умер на месте в городском округе Мытищи. Еще два человека пострадали в городском округе Люберцы и один в Лыткарине», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Он добавил, что все трое с различными травмами госпитализированы в стационары.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заключил министр.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град.
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