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Центральная Россия приходит в себя после мощного урагана
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Центральная Россия приходит в себя после мощного урагана 

ТВ Центр 22 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Шквалистый ветер, сильный дождь, а местами и снег, который с собой принес циклон, обрушились накануне на регионы Центрального федерального округа. Об этом сообщает «ТВ Центр».
По данным МЧС, во Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областях нарушено энергоснабжение в 900 населенных пунктов. В них проживает около 73 тысяч человек. Повалены деревья, сорваны крыши домов, повреждены автомобили.
Сейчас полным ходом идут аварийно-восстановительные работы. Десятки бригад энергетиков устраняют обрывы линий электропередачи. Свет в дома обещают вернуть уже к концу дня. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 5 тысяч человек и 1800 единиц техники.
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