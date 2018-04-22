Центральная Россия приходит в себя после мощного урагана

Шквалистый ветер, сильный дождь, а местами и снег, который с собой принес циклон, обрушились накануне на регионы Центрального федерального округа. Об этом сообщает «ТВ Центр».

По данным МЧС, во Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областях нарушено энергоснабжение в 900 населенных пунктов. В них проживает около 73 тысяч человек. Повалены деревья, сорваны крыши домов, повреждены автомобили.

Сейчас полным ходом идут аварийно-восстановительные работы. Десятки бригад энергетиков устраняют обрывы линий электропередачи. Свет в дома обещают вернуть уже к концу дня. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 5 тысяч человек и 1800 единиц техники.