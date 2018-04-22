С дорог Московской области вывезли более 450 упавших во время урагана деревьев 

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс‐службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«За минувшие сутки и прошедшую ночь с региональных дорог вывезено свыше 450 упавших деревьев. Большая часть повреждений зафиксирована на западе области», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.
Ранее стало известно, что в Мытищинском районе Московской области погиб мужчина, которого придавило строительным вагончиком, перевернувшимся из-за ураганного ветра.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту произошедшего.
Также URA.RU сообщало, что СК проводит проверку по факту падения дерева на жителя Свердловской области.