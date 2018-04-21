Циклон нарушил энергоснабжение около 440 населенных пунктов

БРЯНСК , 21 апр — РИА Новости . Энергоснабжение 440 населенных пунктов в Ивановской, Тверской, Владимирской и Тульской областях, где проживают более 21 тысячи человек, нарушено в результате прохождения циклона, сообщает Центральный региональный центр МЧС

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Владимирской, Ивановской, Тверской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 440 населенных пунктов с населением свыше 21 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионах Центральной России в субботу усилились порывы ветра до 25 метров в секунду местами прошел дождь и снег. По данным ведомства, в результате падения деревьев в Брянской области пострадал один человек, в Московской области были задержаны 8 электропоездов природного сообщения.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Энергоснабжение восстанавливают сотрудники МЧС России и 44 бригады энергетиков, говорится в сообщении.