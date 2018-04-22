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В Подмосковье увеличилось число пострадавших от непогоды
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В Подмосковье увеличилось число пострадавших от непогоды 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали в Подмосковье из-за ухудшения погодных условий, сообщил в воскресенье в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
"Двадцать первого апреля в результате непогоды в Подмосковье пострадали восемь человек, среди них один ребёнок", — говорится в сообщении.
Как сообщается, трое из пострадавших с травмами средней степени тяжести госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
В Московском регионе на 21 и 22 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, также в регионе идет сильный дождь, местами со снегом и градом. В ночь на воскресенье ожидается до минус 2… минус 5 градусов.
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