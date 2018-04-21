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Двое пострадавших в при урагане в Москве находятся в тяжелом состоянии
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Двое пострадавших в при урагане в Москве находятся в тяжелом состоянии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Состояние двоих пострадавших из-за урагана в Москве оценивается как тяжелое, остальные в удовлетворительном и средней тяжести, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Ранее он сообщил, что в результате урагана пострадали и обратились за помощью 17 человек, 14 из них были госпитализированы. Среди них — трое детей и 11 взрослых.
"Один ребенок остается в больнице в состоянии средней степени тяжести, состояние двух взрослых оценивается как тяжелое, остальных — как удовлетворительное и средней тяжести. Угрозы для их жизни нет", — сказала собеседник агентства.
Глава департамента подчеркнул, что на данный момент проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. «Окончательно оценить состояние пострадавших можно будет по итогам полного обследования пациентов», — добавил он.
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