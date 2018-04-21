МЧС: из-за урагана 440 населенных пунктов ЦФО остались без электричества

В МЧС рассказали, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) из-за урагана остались без электричества более 21 тыс. жителей в 440 населенных пунктах. Об сообщается на сайте центра МЧС по региону.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений… на территории Владимирской, Ивановской, Тверской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 440 населенных пунктов с населением свыше 21 тыс. человек", — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что в настоящее время в населенных пунктах проводятся аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены 183 человека личного состава и 67 единиц техники.

Ранее жителей столицы предупредили о грозе, которая пройдет в городе в ближайшие часы.