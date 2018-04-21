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МЧС: из-за урагана 440 населенных пунктов ЦФО остались без электричества
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МЧС: из-за урагана 440 населенных пунктов ЦФО остались без электричества 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
В МЧС рассказали, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) из-за урагана остались без электричества более 21 тыс. жителей в 440 населенных пунктах. Об сообщается на сайте центра МЧС по региону.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений… на территории Владимирской, Ивановской, Тверской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 440 населенных пунктов с населением свыше 21 тыс. человек", — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что в настоящее время в населенных пунктах проводятся аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены 183 человека личного состава и 67 единиц техники.
Ранее жителей столицы предупредили о грозе, которая пройдет в городе в ближайшие часы.
"В дополнение к ранее выданному штормовому предупреждению, по информации Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 21 апреля, местами в Москве и Московской области, начиная с северо-западных районов, ожидается гроза", — говорится в заявлении ведомства.
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