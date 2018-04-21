Из-за ветра в четырех регионах ЦФО обесточены 440 населенных пунктов

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Свыше 21 тыс. жителей в 440 населенных пунктах Центрального федерального округа остались без электричества из-за штормового ветра. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений в виде дождя, местами снега и усиления порывов ветра до 25 м/с на территории Владимирской, Ивановской, Тверской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 440 населенных пунктов с населением свыше 21 тыс. человек", — сказал собеседник агентства.

Во всех пострадавших населенных пунктах ведутся аварийно-восстанительные работы. В них задействованы 44 бригады энергетиков.

Всего в ликвидации последствий прохождения циклона и восстановления энергоснабжения в регионах ЦФО участвуют почти 200 специалистов различных служб и ведомств.