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Из-за ветра в четырех регионах ЦФО обесточены 440 населенных пунктов
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Из-за ветра в четырех регионах ЦФО обесточены 440 населенных пунктов 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Свыше 21 тыс. жителей в 440 населенных пунктах Центрального федерального округа остались без электричества из-за штормового ветра. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений в виде дождя, местами снега и усиления порывов ветра до 25 м/с на территории Владимирской, Ивановской, Тверской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 440 населенных пунктов с населением свыше 21 тыс. человек", — сказал собеседник агентства.
Во всех пострадавших населенных пунктах ведутся аварийно-восстанительные работы. В них задействованы 44 бригады энергетиков.
Всего в ликвидации последствий прохождения циклона и восстановления энергоснабжения в регионах ЦФО участвуют почти 200 специалистов различных служб и ведомств.
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