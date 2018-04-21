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В московских кафе из-за сильного ветра закроют летние веранды
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В московских кафе из-за сильного ветра закроют летние веранды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости / Динамика дня. Летние веранды в московских кафе закроют из-за сильного ветра в городе — власти
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